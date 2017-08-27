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Köpeklerin saldırısında yaralanan karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR/BARTIN(DHA) - BARTIN'da mesire alanında köpeklerin saldırıyla yaralanan karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra ekipler tarafından tekrar doğaya salındı

27 Ağustos 2017 19:54

Ayhan ACAR/BARTIN(DHA) - BARTIN\'da mesire alanında köpeklerin saldırıyla yaralanan karaca, tedavisi tamamlandıktan sonra ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.
Hasankadı Beldesi Tüloğlu Mahallesi\'nde bulunan mesire alanında köpeklerin saldırısına uğrayan karaca yaralandı. Piknik alanında karacayı yaralı halde bulanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarafından alınan yaralı karaca, ilk olarak tedavisi için kent merkezinde bulunan bir veterinere götürüldü. Arka bacaklarında yırtıklar tespit edilen karaca tedavi edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından iyileşen karaca, Hasankadı beldesindeki Esenpınar mevkiinde doğaya salındı.

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