Köpeklerin saldırdığı yavru kediyi kurtardı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yavru kedi, yoldan geçen Sabri Koskar tarafından kurtarıldı. Koskar yavru kediyi tedavi için veterinere götürdü.

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Karaoğlanoğlu Sokak\'ta, 4 sokak köpeği yavru kediye saldırdı. Bu sırada işe giden İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde memur olan Sabri Koskar, saldırgan köpekleri kovaladı. Saldırıda yaralanan yavru kediyi kucaklayan Koskar, tedavi için veterinere götürdü. Kedi, veteriner tarafından tedaviye alındı.



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