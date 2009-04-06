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Yaşam

Köpekleri kurtardı kendisi öldü

Muş'un Varto ilçesinde yola çıkan köpeklere çarpmamak için direksiyonu kıran ziraat mühendisi takla atan araçta hayatını kaybetti

06 Nisan 2009 03:00

Muş'un Varto ilçesinde aniden yola çıkan köpeklere çarpmamak için direksiyonu aniden kıran ziraat mühendisi 34 yaşındaki Serpil Duran Öklü'nün kullandığı otomobil, takla attı. Kazada Serpil Duran Öklü öldü, 4 yaşındaki kızı İkra ise yaralandı.

Bugün saat 10.30 sıralarında, Varto İlçesi'nden görev yaptığı Çaylar Köyü'ne gitmek isteyen ziraat mühendisi Serpil Duran Öklü'nün kullandığı 34 SS 515 plakalı otomobil, köy yolunda önüne çıkan köpek sürüsü nedeniyle direksiyonu aniden kırdı. Heyecanlanan ve direksiyon kontrolünü kaybeden Serpil Duran Öklü'nün otomobili, savrulup takla attı. Jandarma karakolu yakınındaki kazada, Serpil Duran Öklü ile yanındaki kızı İkra Öklü yaralandı. Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serpil Duran Öklü tüm çabalara karşın kurtarılamadı ve öldü. Kızı İkra Öklü ise ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Varto Tarım İlçe Müdürlüğü'nde iki yıldan beri görev yapan Serpil Duran Öklü'nün cenazesi otopsi için Malatya'ya gönderildi. Aslen Kırıkkale nüfusuna kayıtlı olan bir çocuk annesi Serpil Duran Öklü'nün eşi Serhat Öklü ise Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapıyor.

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