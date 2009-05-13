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Yaşam

Köpekleri için öldüler

İskoç ailenin nehir kıyısındaki pazar gezintisi faciayla sonuçlandı. Suya düşen köpeklerini kurtarmak isterken öldüler.

13 Mayıs 2009 03:00

İskoç ailenin nehir kıyısındaki pazar gezintisi faciayla sonuçlandı. Suya düşen köpeklerini kurtarmak isterken öldüler.

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre; 30 yaşındaki Laura Frey ve 33 yaşındaki Darren Greenan iki köpekleri ve yedi aylık bebekleri Ellis’le nehir kenarındaydı. Köpekler gezinti sırasında nehre düşüp şiddetli akıntıya kapıldı. Önce Greenan onları kurtarmak için suya atladı. Şiddetli akıntı adamı da sürükleyince bu kez eşini kurtarmak için Frey suya atladı.

İtfaiye görevlilerinin nehirden çıkardığı anne, hastanede yaşamını yitirirken, Greenan’ın cesedi birkaç saat sonra köpeklerin cesetleriyle birlikte bir inşaat işçisi tarafından bulundu.

Çiftin yetim kalan yedi aylık bebeği Ellis’den başka Greenan’ın önceki ilişkisinden iki çocuğu daha bulunuyordu.

Yetkililer, olay sırasında nehirde çok güçlü bir ters yönlü dip akıntısının olduğunu belirterek, böyle bir akıntıyla kimsenin mücadele edemeyeceğini söyledi.

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