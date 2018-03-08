T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köpekleri gezdirme bahanesiyle keşif yapıp dedektörle altın çaldılar

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) - BARTIN'da, köpekleri dolaştırma bahanesiyle keşif yaptıkları ev ve işyerlerinde dedektörle yaptıkları aramalarda saklanan altınları bularak çaldıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı

08 Mart 2018 23:17

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA) - BARTIN\'da, köpekleri dolaştırma bahanesiyle keşif yaptıkları ev ve işyerlerinde dedektörle yaptıkları aramalarda saklanan altınları bularak çaldıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.
Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın Sanayi Sitesindeki büfeden 5 bin lira değerinde sigara ve 200 lira para çalınması ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit etti. Otomobil içerisinde bulunan Özkul E. ve Doğan B. gözaltına alındı. Doğan B. yapılan sorgusunda suç ortağı arkadaşları olan Muharrem Ü.\'nün ismini verdi.
Fırınlı köyünde yaşayan Muharrem Ü. de gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı eşyaları sakladıkları ev de tespit edildi. Evde yapılan aramada, 187 paket sigara, 110 TL değerinde madeni para, 1 adet el dedektörü, 1 adet televizyon, 20 litre mazot ele geçirildi. Soruşturmada, hırsızlık çetesinin diğer üyeleri Mehmet K., Rüstem K. ve Davut G. gözaltına alındı.
DEDEKTÖRLE ARAMA YAPIP ZAMAN KAZANIYORLAR
Şüphelilerin, köpekleri gezdiriyormuş gibi yaparak, dikkat çekmeden hırsızlık yapacakları ev ve iş yerlerinin keşiflerini yaptıkları,ayrıca girdikleri bu yerlerde zaman kaybı yaşamamak için altın ve ziynet eşyalarını bulabilmek için dedektörlerle tarama yaparak, gizlediği yerleri kollayca buldukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca dedektörleri yeraltına döşenen fiber kabloların yerlerinin tespiti için de kullandıkları belirlendi. Çete üyelerinin bu yöntemle kablo hırsızlığı yaptığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTINDHABARTINBartın AsayişMüdürlüğüBartın Sanayi SitesindekiGüvenlikOtomobilDoğanMuharremFırınlıEvdeTLSoruşturmadaMehmetRüstemDavutDEDEKTÖRLE ARAMA YAPIP ZAMAN KAZANIYORLAR Şüphelilerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24