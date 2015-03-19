Köpeklere yedirilmeyen eti memurlara yedirmişler

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bozulduğu ve koli basili olduğu gerekçesiyle köpek maması yapılamayanetlerin kantinlerde memurlara yedirildiğinin ortaya çıkması ülkede şok etkisi yarattı.

Almanya 'nın Düsseldorf kentinde bozuk olduğu için köpek maması yapılamayan ve imha edilmesi gereken etlerin, kantinlerde memurlara yedirildiği ortaya çıktı.



Die Welt gazetesinin haberinde, Düsseldorflu bir kasap, bir hayvan yemi üreticisinin içinde koli basili olduğu gerekçesiyle imha edilmek üzere verdiği etleri kantinlere sattığı belirlendi. Haberde, Duisburg savcılığının etlerin belediyeye ait kantinlere dağıtıldığını saptadığı yer aldı.



Para cezası verilmesi bekleniyor





Hayvan yemi üreticisi bir firma tarafından özel bir işletmede imha edilmesi için kasaba verilen 50 ton etin yaklaşık üç bin kilosunun transfer esnasında yok olduğu belirtildi. Skandaldan sorumlu kasap ve hayvan yemi üreticisine para cezası verilmesi bekleniyor.İlk kez Kasım 2014'te ortaya çıkan olayla ilgili olarak Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, Eyalet Aşayiş Dairesi, Eyalet İstatistik Dairesi ve Belediye İdaresi, kantinlerinde polisler aramalar yapmıştı. Völklinger Caddesi üzerindeki Eyalet Sitatistik Dairesi'nde 280 kilogram bozuk et bulunmuş ve el konulmuştu. Yetkililer kayıp üç bin kilo etin yenmiş olma olasılığı üzerinde duruyor.