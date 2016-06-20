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Sağlık

Köpeklere 'kanser teşhisi' eğitimi verilecek

Köpeklere koku alma duyularıyla göğüs kanserini teşhis etmeleri öğretiliyor

20 Haziran 2016 17:40

Fransa'daki Curie Enstitüsü'nün finanse ettiği ve Uluslararası Köpek Eğitim Merkezi'nin (ITDC) işbirliğinde gerçekleştirilen Kdog isimli bir projede iki köpeğe koku alma duyularıyla göğüs kanserini teşhis etmeleri öğretiliyor.

Uluslararası Köpek Eğitim Merkezi'nden Jacky Experton, bir köpeğin neredeyse sonsuz miktarda kokuyu algılayabileceğini ve bu nedenle köpeklerin kanser teşhisinde de önemli görevler alabileceğini söyledi. Daha önce köpeklerin idrar örneklerinden prostat kanserini teşhis edebilmesi projenin başlangıç fikrini oluşturuyor.

NTV’de yer alan habere göre, ikisi de Malinois çoban köpeği olan Thor ve Nykios isimli köpekler iki tip koku örneğiyle eğitiliyor. İlk örnekteki kumaşta kanser hastalarının terleri ve diğerinde sağlıklı insanların terleri bulunuyor. Projeyle köpeklere bu iki örnek koklatılarak farkı algılamaları hedefleniyor.

 

Köpekler kansere ait uçucu bileşenleri tespit ediyor

 

Gerçekleştirilen her bir eğitim video kaydına alınıyor. Experton da bu videoları Curie Enstitüsü'ne iletiyor ve köpeklerin kokuya tepkileri inceleniyor. Ardından köpeklerin her iki koku örneğine nasıl tepkiler gösterdiği belirleniyor.

İkinci aşamada ise köpeklerin terde ve tümörde bulunan göğüs kanserine ait aynı uçucu bileşenleri tespit edip edemediği doğrulanıyor. Bu aşamanın ardından enstitü, Experton'a bir dizi kumaş numunesi gönderiyor, ancak bu örneklerin hangisinde hasta insanlara ait ter örneği olup olmadığını açıklamıyor.

 

Eğitim 9 ay sürüyor

 

Experton köpekler üzerinde tekrar aynı deneyleri yapıyor ve deneylere dair çekilen video kayıtlarını enstitüye gönderiyor. Bu sayede eğitimin başarı oranı ortaya çıkmış oluyor. 100 bin euro destek alan projenin ön çalışmalarının, köpeklerin katettiği gelişmeye göre 6 ila 9 ay sürmesi bekleniyor.

Kdog projesinin başkanı biyolog Aurelie Thuleau "Varsayımımız doğruysa çalışmanın faydası çok büyük olacak" sözleriyle projenin umut vaat ettiğini dile getiriyor.

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