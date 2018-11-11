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Köpeklerden kaçıp denize atlayan geyiği itfaiye kurtardı (2)

TEDAVİYE ALINDI Gebze'de köpeklerden kaçarak denize atayan geyik kurtarılarak Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne getirildi

11 Kasım 2018 19:40

TEDAVİYE ALINDI
Gebze\'de köpeklerden kaçarak denize atayan geyik kurtarılarak Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'ne getirildi. Dişi kızıl geyiğe ilk müdahale veteriner hekim Hilal Akbaş tarafından yapıldı. Hayvanın vücudunda köpek ısırıklarından dolayı açık yara olduğunu, çok fazla sıvı kaybı yaşadığını belirten Hilal Akbaş, gerekli müdahalenin yapılarak tedaviye başlandığını söyledi. Orman Su İşleri Bakanlığı\'nca ruhsatlandırılan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nin hastanesinde tedavi edilen geyiğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)

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