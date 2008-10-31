Köpekler yüzünüzü okuyor!

Bilim insanlarına göre köpekler insanların yüzlerindeki ifadeleri okuyacak şekilde evrimleşmiş.



Köpeklerin tıpkı insanlar gibi, başkalarının yüzlerindeki kızgınlık, öfke veya mutluluk işaretlerini okuyabildikleri belirtildi.



Bilim insanları, köpeklerin binlerce kuşak boyunca "beklenmedik tekme" yememek için, "yüz okuma" yeteneklerini geliştirecek şekilde evrimleştiğine inanıyor. Daha önce yapılan araştırmalarda, iş duyguları göstermeye geldiğinde insan yüzünün orantısız olduğu; kızgınlık, memnuniyet gibi hislerin yüzün sağ tarafında daha belirgin ifade edildiği saptanmıştı.



Bilim insanları, yüzün sağ tarafının duyguları daha iyi gösterdiğini, çünkü duyguların beynin sol bölgesi tarafından kontrol edildiğini belirtiyor. Bu sebepten, birçok insan biriyle karşılaştığında, karşısındaki insanın yüzünün sağ tarafında yansıtılan hisleri anlayabilmek için gözünü sola çeviriyor ve buna "sol göz meyili" deniliyor.



New Scientist dergisinin haberine göre, Lincoln Üniversitesinden Dr. Kun Guo ile ekibi, 17 köpeğe insanların, köpeklerin, maymunların cansız objelerin resimlerini göstererek, denek hayvanlarının yüz ve göz hareketlerini inceledi.



Araştırmada, köpeklere hayvan resimleri gösterildiğinde, hayvanların gözlerinin resim üzerinde eşit şekilde gidip geldiği, insan resimlerine baktıklarındaysa, tıpkı insanların yaptığı gibi gözlerinin sola kaydığı saptandı.

Bir başka araştırmada da köpeklerin mutlu veya nötr ifadelerden ziyade kızgın yüzlere bakarken sola bakma eğiliminde olduğu tespit edildi. İnsanların kızgın olup olmadıklarını anlayıp kendilerini korumak için köpeklerde böyle bir eğilimin evrimleştiği bildirildi. (AA)

