Köpekler sıtmanın kokusunu alabiliyor

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Durham Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucu köpeklerin doğru eğitildiğinde sıtma hastalığını tespit edebildiğini ortaya çıkardı. Eğitimden geçmiş köpekler, bir kişide sıtma olup olmadığını sadece çoraplarını koklayarak anlayabiliyor.

CNN International'a konuşan proje lideri Steve Lindsay, ''Sıtma hastası insanların kendine has bir kokusu olur. Köpekler uyuşturucuların, yemeklerin ve diğer maddelerin kokusunu alabildiğine göre, kıyafetlerden de bu hastalığın kokusunu alabiliyor'' dedi.

Lindsay ve ekibi köpeklere iki farklı türde çorapları koklattı: bazıları sıtma hastalığı olandan, bazıları olmayanlardan alınmıştı. Köpekler verilen eğitim sonucu hastalıklı kıyafetlerin hangisi olduğunu tespit edebilmeye başladı. Eğitime katılan köpekler, hastalığı taşıyan kıyafetlerin %70'ini tespit etmeyi başardı.

Yazarlar daha projenin çok erken safhalarda olduğunu hatırlatsada, araştırmacılar projenin başarabilecekleri konusunda çok umutlu çünkü sıtmaya karşı erken teşhiste çok önemli bir rol oynayabilir. Araştırmacılara bu köpekler eğitimini tamamladıktan sonra ateş veya başka bir semptom göstermeyen hastaları tespit edebilecek, bu sayede hem hastalığın yayılması önlenebilecek hem de hastalar erkenden tedavi edilebilecek.