Köpekler sandığımızdan daha yaşlı olabilir: Bir 'insan yılı' 7 'köpek yılı'na eşittir hesabı değişti

Bilim insanları köpeklerin yaşının doğrudan insan yılının 7'yle çarpılması şeklinde hesaplanamayacağını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, köpekler sandığımızdan daha yaşlı olabilir.

The Guardian'da yer alan habere göre, California San Diego Üniversitesi'nden bilim insanları Cell Systems isimli dergide yeni bir araştırma yayımladı. Buna göre, bir yıl önce dünyaya gelen bir köpek yavrusu "insan yıllarında" yaklaşık 30 yaşında oluyor.

Bilim insanları insanların yaş aldıkça genetik şifrelerinin nasıl değiştiğini incelerken köpeklerde aynı değişim sürecinin nasıl olduğunu karşılaştırdı. Araştırma için 100 labrador retriever cinsi köpeğin yavruluktan yaşlılığa geçirdiği süreç incelendi. Çalışma, köpeklerde her bir yılın 7 insan yılına denk gelmediği sonucunu çıkardı.

Köpeklerin yaşamlarının ilk yılında insanlardan çok daha hızlı genetik şifre değiştirdiği ortaya çıktı. Ancak köpeklerde yıllar sonunda genetik şifrelerin değişimi insanlara göre azalıyor.

Araştırmaya göre, bir yaşında bir köpek 'insan yaşı' olarak 30 yaşına gelmiş olabilir. 4 yaşına gelen bir köpek ise insan yaşına göre 54 oldu, 14 yaşında bir köpek ise insan yaşına göre 70'lerinin ortasında çıktı.

Bilim insanları köpeklerin 1 yaşını geçtikten sonra yaşının hesaplanacağı formülü şöyle çıkardı: İnsan yaşı = 16ln (köpek yaşı) + 31

Araştırmayı yürüten ekip çalışmaların farklı cins köpeklerde de yapılması gerektiğini söyledi.