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BBC Türkçe

Köpekler sahiplerinin kişiliğine bürünüyor

Avusturya'da yapılan bir araştırma köpeklerin, sahiplerinin kişiliğine büründüklerini gösterdi. Araştırmacılar köpeklerin, sahiplerinin endişelerini ve olumsuz başka hislerini yansıttığını söylüyor.

10 Şubat 2017 14:29

Köpeklerin sahiplerinin kişiliğine büründükleri tezi bilimsel bir araştırmayla desteklendi.

Avusturya'da yapılan bir araştırma köpeklerin, sahiplerinin endişelerini ve olumsuz başka hislerini yansıttıklarını gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca mutlu ve sakin davranışlarda bulunan köpeklerin bu hislerini sahiplerine de geçirebildikleri sonucuna vardı.

Araştırma kapsamında 100'den fazla köpek ve sahipleri, kalp atışı ve tehlike durumunda gösterdikleri tepkinin ölçüldüğü bazı testlerden geçti.

Köpeklerden ve sahiplerinden, kortizol (böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde üretilen, vücudun strese gösterdiği tepkiyle ilişkili bir hormon) seviyelerine bakarak stres ölçümü yapmak için tükürük örneği alındı.

Köpek sahiplerinin kişilikleri 5 ana özellik arasından (nevrotiklik, dışa dönüklük, deneyime açık olmak, uyumluluk ve dikkatlilik) tespit edildi. Daha sonra köpeklerin karakterleri de ölçüldü.

Viyena Üniversitesi'nden Dr Iris Schoberl, köpeklerin de sahiplerinin de birbirlerinin stresle başa çıkma şekillerini etkilediğini söylüyor.

Dr Schoberl, "Çıkarımlarımız bir çoğumuzun hayat tecrübesiyle uyumlu. Köpekler ve sahipleri ayrılmaz ikili. Birbirlerinin stresle başa çıkma şekillerini etkiliyorlar" dedi.

Araştırmaya göre köpekler sahiplerinden daha çok etkileniyor ve sahiplerinin duyguları karşısında oldukça hassaslar.

Köpekler ve insanlar 30 bin yıldır birlikte yaşıyorlar. Son bilimsel bulgular ise köpeklerin, insanların duygularını algılayıp davranışlarını buna göre değiştirebildiklerini gösteriyor.

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