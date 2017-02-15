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“Köpekler Meclis’e giremez” afişiyle tepki toplamıştı; AKP’li Enç, Kuyu’nun kurtarılmasına sevindi

Kuyu, 10 günlük uğraşların sonunda kurtarıldı

15 Şubat 2017 19:55

Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın ısırıldığını iddia etmesinden sonra Meclis Genel Kurulu’na “Köpekler giremez” afişiyle gelip hayvan aktivistlerinden tepki toplayan AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Kuyu’nun kurtarılmasına “Şahane” yorumu yaptı.

AKP'li Enç, kendisi ile beraber "Meclis'e köpek giremez" afişini açan AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın Twitter'da paylaştığı mesajını alıntılayarak "Şahane" yorumu yaptı.

İstanbul’da Beykoz’un Dereseki Köyü’nde 70 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarılmıştı. 10 günlük çabadan sonra Kuyu ismi verilen yavru köpek için birçok organizasyon ve vatandaş seferber olmuştu.

Enç'in Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

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