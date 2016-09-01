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Yaşam

Köpekler kelimeleri ayırt edebiliyor

Bilim adamları, köpeklerin sahiplerinin kullandığı kelimeleri ayırt edebildiğini ispatladı.

Bobo

01 Eylül 2016 21:10

Science dergisinde yayımlanan çalışmada, Macaristan'daki Eötvös Lorand Üniversitesi’nden bilim adamları, 13 köpeğin beynini MR yöntemiyle inceledi.

Araştırmada, köpeklere sahiplerinin övgüyle ya da sıradan bir ses tonuyla söylediği sözcükler dinletildi. Bilim adamları, olumlu tonlama ile söylenen övgü sözcüklerinin köpeğin beyninde ödül olarak algılandığını ancak aynı ses tonuyla dile getirilen sıradan sözcüklerin köpeklerde aynı tepkiyi yaratmadığını gözlemledi. Araştırmacılar, ayrıca hayvanların, sahiplerinin kullandığı bazı kelimeleri tonlama farklılığına rağmen ayırt edebildiğini ortaya çıkardı. 

Çalışmada, köpeklerin insanlar gibi kelimeleri algılamak için beyinlerinin sol, tonlamayı algılamak için ise sağ yarısını kullandığı tespit edildi. Makalede, köpeklerin nesneleri getirmeleri için söylenen yaklaşık bin kadar sözcüğü ayırt etme yeteneğine de sahip olduğu ifade edildi.

 

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