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Sağlık

Köpekler kanserli akciğeri biliyor!

Avusturya’da eski bir polis köpeği eğitimcisinin bulduğu yöntemle köpekler akciğer kanserinin tespiti için eğitiliyorlar.

31 Ağustos 2011 03:00

T24 - Avusturya’da eski bir polis köpeği eğitimcisinin bulduğu yöntemle köpekler akciğer kanserinin tespiti için eğitiliyorlar.

Uyuşturucu, kıymetli maden ve kaçak eşyaların bulunmasında iyi koku alma özelliği ile polise yardımcı olan köpekler, şimdi de tıbbın hizmetinde. Avusturya’da akciğer kanserinin tanımlanmasında köpekler kullanılıyor. İki yıl süren eğitim sonucunda uzmanlaşan köpekler, hastaların soluklarını koklayarak kanserli olup olmadıklarını anlıyorlar.

2010 yılında yapılan deneysel bir çalışmada köpeklerin yüzde 92 civarında doğru tahmin yaptığı belirtildi. Almanya’nın kara orman bölgesindeki bir köpek terbiye okulunda ise aynı amaçla yapılan bir başka çalışmada ise köpekler yüzde 72 başarılı tahmin yaptılar.

Bütün bu başarılı tahminlere karşın tıp dünyası köpeklerle ilgili olarak yapılan bu çalışmanın bilimsel olmadığına dikkat çekiyorlar. Hatta bazı kanser uzmanları bu tip eylemlerin bir gösteri olmaktan ileri gidemeyeceğini, amacının sadece köpek eğiticilerinin ceplerini doldurmak olduğunu iddia ediyorlar.


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