T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köpekler için yaptıkları kulübeyi komşuları vinçle yıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir sanayi sitesinde 3 esnaf tarafından hem kendi köpekleri hem de sokak köpekleri için yaptıkları kulübe, aynı sokaktaki bir kişi tarafından vinçle yıkıldı

12 Aralık 2017 17:21

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir sanayi sitesinde 3 esnaf tarafından hem kendi köpekleri hem de sokak köpekleri için yaptıkları kulübe, aynı sokaktaki bir kişi tarafından vinçle yıkıldı. Köpeklerin kulübe içinde olmadığı sıradaki yıkım anı ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. 3 esnaf, komşuları hakkında şikayette bulundu.  
Olay, geçen pazar günü saat  07.30 sıralarında meydana geldi. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi\'nde bulunan bir sanayi sitesi içerisinde iş yeri bulunan Mehmet Çoğal (38), Hasan Benli (27) ve Ersin Sarı (29), kendi köpekleri ve sokak köpeklerinin yararlanması için yaklaşık 1 yıl önce işyerlerinin karşısındaki kaldırıma  kulübe yaptı. Pazar günü işyerine geldiklerinde kulübenin yıkıldığını gören 3 kişi, güvenlik kameralarını incelediğinde kulübeyi komşu esnaf M.A.S. (70), tarafından yıkıldığını gördü. Mehmet Çoğal ve Hasan Benli, güvenlik kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine gidip, komşuları M.A.S. hakkında şikayetçi oldu. M.A.S.\'nin polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılıp hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
KULÜBEMİZİ YENİDEN YAPACAĞIZ
Kulübenin yıkıldığı sırada köpeklerin kulübe içinde olmadığını hatırlatan Hasan Benli, kulübeyi yaklaşık 1 yıl kendilerine ait 3 köpek ile zaman zaman sokak köpeklerinin barınması için yaptıklarını söyledi. Köpeklerin gündüz, kulübe de, gecede iş yerinin içinde olduğunu hatırlatan Benli, \'\'Kulübeyi buraya 1 sene önce yapmıştık. Sokakta kalan hayvanlarımızda yararlansın, soğukta kalmasınlar, aç susuz kalmasınlar diye yaptık. Bir komşumuz geliyor, kendine ait vinçle burayı yıkıyor.  Köpeklerimiz zaten bağlı ve kimseye zararı yok. Köpeklerimizin aşıları ve diğer belgeleri var. Komşumuz hakkında şikayetçi olup, dava açtık.  Şu an köpekler gecede dışarda kalıyor. Buna ne ceza verilmesi gerekiyorsa arkasındayım. Havyan sevgisi olmayanda, insan sevgisi de olmaz. Buraya gerekli izinleri alarak kulübeyi tekrar yapacağım.\'\' dedi.
Hasan Benli, kulübeyi yıkan M.A.S.\'nin kulübeyi yıktıktan sonra diğer esnaflara \'Kulübeyi yıktım rahatladım, köpekleri de öldüreceğim\' dediğini iddia etti. Benli, M.A.S.\'nin 5 ay önce de köpeğine tekme attığı ve bu konuda şikayetçi olup dava açıldığın belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAKöpeklerin kulübeMerkez SelçukluHorozluhan MahallesiMehmetHasan BenliErsin SarıPazarKULÜBEMİZİ YENİDEN YAPACAĞIZ KulübeninKöpeklerinBenliSokaktaBirKöpeklerimizKöpeklerimizinKomşumuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24