Köpekler için yaptıkları kulübeyi komşuları vinçle yıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir sanayi sitesinde 3 esnaf tarafından hem kendi köpekleri hem de sokak köpekleri için yaptıkları kulübe, aynı sokaktaki bir kişi tarafından vinçle yıkıldı. Köpeklerin kulübe içinde olmadığı sıradaki yıkım anı ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. 3 esnaf, komşuları hakkında şikayette bulundu.

Olay, geçen pazar günü saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi\'nde bulunan bir sanayi sitesi içerisinde iş yeri bulunan Mehmet Çoğal (38), Hasan Benli (27) ve Ersin Sarı (29), kendi köpekleri ve sokak köpeklerinin yararlanması için yaklaşık 1 yıl önce işyerlerinin karşısındaki kaldırıma kulübe yaptı. Pazar günü işyerine geldiklerinde kulübenin yıkıldığını gören 3 kişi, güvenlik kameralarını incelediğinde kulübeyi komşu esnaf M.A.S. (70), tarafından yıkıldığını gördü. Mehmet Çoğal ve Hasan Benli, güvenlik kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine gidip, komşuları M.A.S. hakkında şikayetçi oldu. M.A.S.\'nin polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılıp hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KULÜBEMİZİ YENİDEN YAPACAĞIZ

Kulübenin yıkıldığı sırada köpeklerin kulübe içinde olmadığını hatırlatan Hasan Benli, kulübeyi yaklaşık 1 yıl kendilerine ait 3 köpek ile zaman zaman sokak köpeklerinin barınması için yaptıklarını söyledi. Köpeklerin gündüz, kulübe de, gecede iş yerinin içinde olduğunu hatırlatan Benli, \'\'Kulübeyi buraya 1 sene önce yapmıştık. Sokakta kalan hayvanlarımızda yararlansın, soğukta kalmasınlar, aç susuz kalmasınlar diye yaptık. Bir komşumuz geliyor, kendine ait vinçle burayı yıkıyor. Köpeklerimiz zaten bağlı ve kimseye zararı yok. Köpeklerimizin aşıları ve diğer belgeleri var. Komşumuz hakkında şikayetçi olup, dava açtık. Şu an köpekler gecede dışarda kalıyor. Buna ne ceza verilmesi gerekiyorsa arkasındayım. Havyan sevgisi olmayanda, insan sevgisi de olmaz. Buraya gerekli izinleri alarak kulübeyi tekrar yapacağım.\'\' dedi.

Hasan Benli, kulübeyi yıkan M.A.S.\'nin kulübeyi yıktıktan sonra diğer esnaflara \'Kulübeyi yıktım rahatladım, köpekleri de öldüreceğim\' dediğini iddia etti. Benli, M.A.S.\'nin 5 ay önce de köpeğine tekme attığı ve bu konuda şikayetçi olup dava açıldığın belirtti.



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