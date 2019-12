Köpekler de kıskanıyormuş

Avusturyalı bilim adamları, köpeklerde kıskançlık ve adalet duygusunun bulunduğunu tespit etti.



Viyana Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, ödüllendirilmeyen köpeğin, diğer köpek ödüllendirilmeye devam edilirse basit bir görevi yerine getirmediği görüldü.



Araştırmalarını Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlayan Avusturyalı bilim insanları, köpeklerdeki bu hassasiyetin şimdiye dek sadece primatlar üzerinde yapılan araştırmalarda görüldüğünü belirtti.



Deneylerinde iki köpeğe bir parça yemek karşılığında patilerini kaldırıp "el sıkmayı" öğreten araştırmacılar, köpeklerden birinden bunu yapması istedi ancak yemek vermediler. Diğer köpeğe ise görev karşılığında ödül olarak yemek vermeyi sürdürdüler.



Ödüllendirilmeyen köpek hemen görevi yerine getirmeyi bıraktı, diğeri yemek almaya devam ederken, sıkıntı ve stres belirtileri göstermeye başladı.



Deneylerinin gerçekten iki köpek arasındaki münasebeti gösterdiği ve hayvanın şaşırması ya da ödüllendirilmemesine bağlı olmadığından emin olmak için araştırmacılar bu kez, aynı deneyi partneri olmadan tek bir köpek üzerinde yaptı. Köpeğin ödüllendirilmese de bu kez daha uzun süre patisini kaldırdığı ve istenen görevi yerine getirdiği görüldü.



Viyana Üniversitesi'nin nörobiyoloji bölümünden Dr. Frederike Range, bu deneyin ödüllendirilen partnerin varlığının, köpeğin davranışında büyük bir etkisi bulunduğunu gösterdiğini belirterek, "Tek fark; birisi yemek alıyor, diğeri almıyor, adaletsizce ödüllendirilmeye tepki gösteriyorlar" dedi.