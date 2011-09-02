Köpekler Bizans sarayına taht kurmuş

T24 - İstanbul Sancaktepe'deki 1500 yıllık Damatris Sarayı yok olmanın eşiğine geldi. Bizans'tan kalma dev saraya köpekler taht kurmuş, bahçede ise tavuklar saltanat sürüyor.





Sancaktepe’ye bağlı Samandıra semtinde bulunan Damatris Sarayı İstanbul’un en eski tarihi eserleri arasında yer alıyor. 1500 yıl önce Bizans döneminde inşa edilen saray, sınırları içinde bulunduğu Samandıra ilçesine adını veriyor. Ancak tarihi saray ilgisizlikten yok olmak üzere. Radikal gazetesinin haberine göre, kaderine terk edilen Damatris Sarayı için İstanbul İl Özel İdaresi tadilat projesi hazırlamak isterken sarayın bahçesinde tavuk ve horozlar için kümes yapılması vatandaşı çileden çıkardı. Her yanı çöplük haline gelen sarayda sokak köpekleri keyif sürüyor. 1996 yılında sit alanı ilan edilen saray, aradan geçen 16 yıla rağmen hiç bakım görmedi.







ihale bedeli 366 bin lira





Damatris Sarayı’nın gün yüzüne çıkan kalıntılarının restorasyonu için rölöve, restitüsyon, restorasyon ve zemin-temel etüdü yapılması gerekiyor. Bu kapsamda İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığı’na bağlı Etüt Proje Müdürlüğü sarayın tarihi dokusunu canlandırmak için proje hazırlanmasına karar verdi. 1500 senelik sarayın plan ve projesi için 24.06.2010’da ihale yapıldı. İstanbul İl Özel İdaresi 365.975 lira tutarındaki restorasyon ihalesini Akropol Mühendislik’e verdi. Sarayın aslına uygun restore edilebilmesi için kesin tarih verilmiyor.





Sancaktepe Belediyesi geçen yıl ilçenin tarihini anlatan bir kitap yayımladı. Kitapta Damatris Sarayı’nın tarihi ve mevcut durumu ile ilgili bilgilere yer verildi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem kitabın kendine ayrılan sunuş bölümünde tarihi Bizans sarayıyla ilgili şunları yazmıştı:





“Sancaktepe, yeni bir ilçe olmasına karşın oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Yapılan araştırmalar, Sancaktepe’nin nüvesini oluşturan Samandıra’da, 570’li yıllarda Damatris Yazlık Sarayı’nın olduğunu göstermektedir. Yakın zamanlarda gün yüzüne çıkan bu önemli tarihi yapının kalıntılarına baktığımızda devasa büyüklükte bir saray olduğunu anlıyoruz. Böylesi bir yapıyı bünyesinde bulunduran beldenin merkezi konumu yadsınamaz.’’ Ancak bu devasa tarihi sarayda artık tavuk, horoz ve köpekler yaşıyor. Sokak hayvanlarının barınağı haline gelen saray ayrıca tiner bağımlısı gençlerin de uğrak yeri.





16 yıl önce bulunmuştu Saray kalıntıları, 1995’te bir inşaat çalışması sırasında ortaya çıktı. Bölge 1996 yılında sit alanı ilan edildi. Daha sonra yapılan çalışmalarla da buranın I. Tiberius Konstantinos (578-582) ve Mavrikos (582-602) dönemlerinde inşa edilen bir Bizans sarayı olduğu belirlendi.









