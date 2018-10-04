Köpekler, biz onlara konuşurken neden kafasını eğer?

Köpeklerin sesin nerden geldiğini daha hızlı belirlemelerine yardımcı olduğu için kafalarını eğip, kulaklarını diktikleri belirtildi. Yapılan bilimsel araştırma sonucu, köpeklerin 'mükemmel bir işitme aralığına sahip' olduğu ancak, 'net bir işitme duyusuna sahip olmadıkları' ortaya çıktı.

Sciencefocus'da yer alan habere göre köpekler insanlardan daha geniş işitme aralığına sahip. Öte yandan köpeklerin sanıldığı gibi hatasız ve net işitme duyusuna sahip olmadıkları, sesin nerden geldiğini daha hızlı belirleyebilmek için kafalarını eğip, kulaklarını diktikleri belirtildi.



Haberde, bu hareketin aynı zamanda köpeklerin sesimizi duyup, ses tonumuzu yorumlamasını ve "yürüyüş" gibi aşina oldukları kelimeleri ayırt etmesini kolaylaştırdığına işaret edildi.



Köpek davranış uzmanı Dr. Stanley Coren’e göre, ağız bölümü daha kısa olan köpekler, bizleri dinlerken kafalarını daha az eğiyorlar; çünkü, bizi anlamak için yalnızca kulaklarına bağlı olmadıkları için, ağız bölümü daha kısa olan köpekler, yüz ifadelerimizi daha iyi görebiliyorlar ve buna bağlı olarak bizi daha kolay anlayabiliyorlar.