Köpekle işkence yapıldığı öne sürülen HDP üyesi Sevil Rojbin Çetin tutuklandı

Gözaltına alınırken polisin köpekli ve fiziki işkencesine maruz bırakıldığı ileri sürülen ve 10 günün ardından bugün adliyeye sevk edilen HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu üyesi Sevil Rojbin Çetin tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında 26 Haziran'da Diyarbakır'daki evine yapılan baskında, polisin köpekli ve fiziki işkencesine maruz bırakıldığı iddia edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu ve Tevgera Jinên Azad (TJA) üyesi Sevil Rojbin Çetin, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Çetin, hakimlik tarafından “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği işkence iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, " Sevil Çetin isimli şahsın yakalanması amacıyla 26.06.2020 tarihinde ilimiz Bağlar ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlenmiş, ikamete giriş yapıldığı esnada dışarıda bulunan özel eğitimli arama köpeği şahsın balkon kapsısından atlamaya çalışması üzerine sağ ayağından tutmak suretiyle kaçmasını engellemiş, operasyon köpeği eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, şüpheli şahsın görevlilerimize ve kendisine zarar vermemesi amacıyla kademeli oranda zor kullanılarak yakalanması sağlanmıştır. İddia edildiği şekilde operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı söz konusu değildir." ifadelerini kullanmıştı.