Köpekbalıklarının sevdiği mayo renkleri

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Florida Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, Florida eyaletine bağlı, köpekbalığı saldırılarının en fazla olduğu Valusia bölgesinde, yaklaşık 50 yıllık istatistiklere ve gözlemlere dayanıyor.





Araştırmaya imza atanlardan George Burgess, saldırıların büyük çoğunluğunun dolunay hilale döndüğü sırada olduğunu belirterek, muhtemelen Ay'ın evrelerinin köpekbalıklarının besin kaynağı olan balıkların hareketlerini ve çiftleşme dönemlerini etkilediğini belirtti.





Araştırmacılar, daha kolay farkedilmesi nedeniyle köpekbalıklarının siyah-beyaz ve sarı-beyaz mayolulara daha fazla saldırdığı görüşünde birleşti.





Pazar günleri ve Ağustosta daha fazla saldırının olduğunu belirten araştırmacılara göre, bu durum bu dönemde plajda daha fazla kişinin bulunmasından ve denize girmesinden kaynaklanıyor olabilir.