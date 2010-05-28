T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köpekbalıklarının sevdiği mayo renkleri

Köpekbalıklarının hangi renk mayoları tercih edenlere daha fazla saldırdığı açıklandı.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- Köpekbalıklarının hangi renk mayoları tercih edenlere daha fazla saldırdığı açıklandı.


Florida Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, Florida eyaletine bağlı, köpekbalığı saldırılarının en fazla olduğu Valusia bölgesinde, yaklaşık 50 yıllık istatistiklere ve gözlemlere dayanıyor.


Araştırmaya imza atanlardan George Burgess, saldırıların büyük çoğunluğunun dolunay hilale döndüğü sırada olduğunu belirterek, muhtemelen Ay'ın evrelerinin köpekbalıklarının besin kaynağı olan balıkların hareketlerini ve çiftleşme dönemlerini etkilediğini belirtti.


Araştırmacılar, daha kolay farkedilmesi nedeniyle köpekbalıklarının siyah-beyaz ve sarı-beyaz mayolulara daha fazla saldırdığı görüşünde birleşti. 


Pazar günleri ve Ağustosta daha fazla saldırının olduğunu belirten araştırmacılara göre, bu durum bu dönemde plajda daha fazla kişinin bulunmasından ve denize girmesinden kaynaklanıyor olabilir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24