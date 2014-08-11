Köpekbalıkları sanılandan daha yaşlı

Bilim insanları, okyanuslardaki birçok köpekbalığı türünün sanılandan daha yaşlı olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, 1950 ve 60'lı yıllarda yapılan nükleer bomba testlerinin geride bıraktığı izlerle balıkların yaşını belirleyebileceklerine inanıyor.

Yeni araştırmalar, okyanuslardaki en yaşlı köpekbalıkların ömürlerinde 70 yılı geride bırakmış olabileceğine işaret etti. Araştırma, pamuk balığı ve diğer bazı türlerin sanılandan çok daha yaşlı olduğunu görüşünü ortaya çıkardı.

Marine and Freeshwater Research dergisinde yayımlanan araştırmada, Carcharias taurus olarak bilinen pamuk balığının dişileri için yaşam ömrünün 40, erkekler için 34 yıl ölçüldüğü belirtildi. Araştırmanın başında yer alan Michelle Passerotti, 'yetişkin köpekbalıklarının 11-12 yıl daha uzun yaşadıklarını düşündüklerini' söyledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) bağlı Southeast Fisheries Bilim Merkezi'nde görevli olan Passerotti, farklı yaşlardaki pamuk balığının omurgaları üzerindeki analizlerin, balıkların daha uzun ömürlü olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Nükleer bomba etkisi

ABD'nin güneydoğusu ve Güney Afrika kıyılarından gelen pamuk balığının uzun ömrü, 1950 ve 60'lı yıllarda yapılan nükleer bomba testleri sayesinde doğrulanmaya çalışılıyor.

'Bomba etkisi' olarak bilinen olayda, nükleer bombalar atmosferde 'yapay' radyokarbon oluşmasına neden oluyor. Karbon döngüsü sayesinde 1950 ve 60'lı yıllarda atmosferin belli bölgelerinde yüzde 100 olan radyokarbon, 1990'lı yıllarda yüzde 20'lere geriledi.

Radyokarbonun yıllar içinde azalan etkisiyle doğada oluşturduğu zaman damgaları, on yıllarca ağaçların yaşını belirlemek için kullanıldıktan sonra, köpekbalıkları üzerinde de inceleniyor. Ancak köpekbalıklarının okyanuslarda uzun menziller kat etmesi ve derinlere inmeleri, bu tespiti zorlaştırıyor.

Uzun ömrüm köpekbalıklarının sağlığı için iyiye işaret olduğunu belirten araştırmacılar, aynı durumun daha az yavrulama ve gelişim sürecine işaret ettiğini belirtti. Bu durum, her yıl 100 milyon tanesi yüzgeçleri ve eti için avlanan köpekbalıklarının neslinin tükenme riskini artırıyor.



Kaynak: Al Jazeera