Köpekbalıkları ile birlikte yüzebilirsiniz

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2.2 milyon litre suyun kullanıldığı Oceanarium isimle merkezde bulunan akvaryumda köpek balıklarının yanısıra dev vatozlar ve yüzlerce çeşit balık bulunuyor. 20 dakika süren ve profesyonel dalgıçlar eşliğinde yapılan dalışın kişi başına ücreti 130 dolar. Dalış için 3 yılda hazırlanan kostüm köpek balıklarının saldırısından vücudu koruyor. Oksijen tüpüyle desteklenen kostüm başı tehlikeli balıkların dişlerinden korumak için özel bir başlıkla tamamlanıyor. Bir yetkili "Şimdiye kadar hiç bir köpek balığı akvaryuma girenlere saldırmadı. Filmlerdeki gibi değiller" diyor.