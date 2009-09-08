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Yaşam

Köpekbalığıyla hatıra abartılınca...

İstanbul’da yakalanan 5 metrelik dev köpekbalığının sergilenmesi ilginç görüntülere sahne oldu.

08 Eylül 2009 03:00

İstanbul’da yakalanan 5 metrelik dev köpekbalığının sergilenmesi ilginç görüntülere sahne oldu. Bazı kişiler balığın ağzına kafasını bile sokarken, hatıra fotoğrafı izdihamı hayvan için adeta eziyete döndü.
 

Gürpınar açıklarında yakalanan 5 metrelik dev köpekbalığı, meraklıların görebilmesi için Beylikdüzü'nde düzenlenen Kültür ve Sanat festivali'ne getirildi.

Yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki balık taşındığı kamyonetten karga tulumba indirildi.

Önce meraklı gözlerle köpekbalığını inceleyen kalabalık sonra hatıra fotoğrafı yarışına girdi..

Köpekbalığının ağzına tahta parçası da insan kafası da sokuldu. Köpekbalığını yakalayan balıkçı Kenan Balcı da gözlerinden tutup poz verdi.

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