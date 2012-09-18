Köpekbalığı teknesine vurdu, hayatı kurtuldu

Pasifik Okyanusu'nda sürüklenen teknesinde 15 hafta boyunca yardım bekleyen Toakai Teitoi’yi güverteye çarparak uyaran bir köpekbalığı kurtardı.



Pasifik Okyanusu'nda yer alan Marshall adalarından evlerine dönmek için tekneleriyle yola çıkan Toakai Teito ile kardeşi Lelu Falaile kayboldu.

15 hafta boyunca kurtulma umuduyla yaşam mücadelesi veren Teito teknesine çarpan bir köpekbalığı sayesinde açıktan geçen bir gemi tarafından kurtarıldı.

Okyanusta yaşadığı korku dolu anları İngiliz Daily Mail gazetesine anlatan Toakai bir süre tuttuklarını yiyerek hayatta kaldıklarını fakat kardeşinin susuzluğa dayanamayarak hayata veda ettiğini söyledi.

Toakai sözlerine şöyle devam etti:

“Yola çıktıktan 5 hafta sonra kardeşim öldü. Ben de susuzluktan öleceğimi düşünürken yağmur yağmaya başladı.

Yağmur sularını içerek bir süre daha dayandım. Kavurucu güneşin altında kalmamak için bir kumaş parçasından yaptığım tentenin altında yatıyordum.

Bir gün baygın bir şekilde yatarken tekneye bir şey çarptı. Güçlü bir darbeydi. Suya baktığımda büyük bir köpekbalığının etrafımda döndüğünü gördüm.

Bu darbe beni kendime getirmişti. Kalktım ve o sırada bir gemi gördüm.

Yardım isteğimi fark ettiler ve beni gemiye aldılar. Köpekbalığı hayatımı kurtarmıştı.”