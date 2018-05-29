Köpekbalığı balonunu "Türk casusu" sandılar

Ermenistan-Türkiye sınırında düşen köpekbalığı şeklindeki balon, Ermeni yetkililer tarafından "Türk casusu" zannedildi. Çok geçmeden balonun basit bir oyuncak olduğunu ortaya çıktı

Ermenistan’ın Türkiye sınırındaki Nor Amasia Köyü’nde bulunan köpekbalığı şeklindeki balon, “Türkiye’nin casusluk için gönderdiği” sanılarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Gazete Habertük'ün haberine göre bazı ulusal yayın kuruluşları, balonun üzerinde basit bir kamera olduğunu ve Türkiye’den “keşif” için gönderildiğini iddia etti. Ancak istihbarat yetkilileri, balonun basit bir oyuncak olduğunu açıkladı.