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KÖPEK YÜZÜNDEN UÇAKLAR SIRAYA GİRDİ

  Haber: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı’nda apronda dolaşan köpek, uçuşların kısa süreli aksamasına neden oldu

20 Ocak 2018 17:53

 

Haber: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı’nda apronda dolaşan köpek, uçuşların kısa süreli aksamasına neden oldu. Köpek nedeniyle uçaklar pist başında 15 dakika boyunca kalkış için sıra bekledi.
Kalkış yapmak için pist başına ilerleyen bir uçağın pilotu o sırada piste yakın bir alanda sahipsiz bir köpeğin gezdiğini gördü. Bunun üzerine pilot durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen görevliler apronda dolaşan köpeği bulmak için çalışma başlattı. Apronda dolaşan köpeği arayan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin Köpek Timi tarafından bölge kontrol edilirken, sahipsiz köpek bulunamadı. Çalışmalar sırasında kalkış yapmak için taksi yolunda ilerleyen uçaklar yaklaşık 15 dakika süreyle beklemek durumunda kaldı.

O ANLAR KAYITLARA YANSIDI
Kalkış için pist başına ilerleyen ve o sırada pist kenarında bir köpek gören pilotun kule ile konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı.
PİLOT:800 metre tabelasının hemen orada Glide slope antenlerinin arka tarafında köpek dolaşıyor
KULE: Şuan köpeği takip edebiliyor musunuz?
PİLOT: “İki pistin arsındaki yeşillikte Glide slope antenlerinin orada dolaşıyor\"

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