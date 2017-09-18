Köpek, yavru kediyi emziriyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın merkez ilçesi Menteşe\'de, \'Bihter\' adlı 7 yaşındaki köpek, annesi tarafından terk edilen ve \'Şirin\' adı verilen yavru kediyi emziriyor.

Menteşe\'nin Yerkesik Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Berberoğlu (58), kızı Zeliha Berberoğlu\'nun Bodrum\'dan yavruyken getirdiği terrier cinsi köpeğe \'Bihter\' adını verdi. Şu an 7 yaşında olan Bihter, Berberoğlu ailesinin evlerini korurken, mahallenin de maskotu haline geldi. Sevimli köpek, annesi tarafından terkedilmiş bir yavru kediyi yuvasına getirdi. Olaya anlam veremeyen Ayhan Berberoğlu, köpeğinin kediyi emzirmeye başlamasıyla şaşkına döndü.

Eşi Şahizer Berberoğlu ve kızı Zeliha Berberoğlu ile görüşerek kediyi sahiplendiklerini ve \'Şirin\' ismini verdiklerini belirten Ayhan Berberoğlu, \"Köpeğim benim için çok değerli. Onun sevdiği bir kediyi de sahiplendim. Annesi tarafından terkedilen kediyi getirerek onu emzirerek hayata döndürdü. Birbirlerini yalıyorlar, beraber oynuyorlar. Köpeğim günde üç defa yavru kediyi emziriyor. Kediye bir kimlik kartı çıkartacağım. Buradan gelip geçen vatandaşlar dışarıda köpeğin kediyi emzirdiğini görünce telefonlarıyla görüntü çekiyorlar. Bihter, kediyi sevmek için yaklaşan biri olunca kıskanıyor ve havlıyor. Ben de onlar da mutlu, daha ne isteyeyim\" dedi.



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