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Köpek ve eşeği traktörün arkasında metrelerce sürükledi

23 Eylül 2020 11:50

Silivri'de bir traktörün arkasına bağlanarak metrelerce sürüklenen köpek ve eşek vatandaşlarca kurtarıldı. İki hayvan korumaya alınırken ehliyetsiz olduğu datespit edilen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.


 

 



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