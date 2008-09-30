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Yaşam

Köpek vahşeti!

Erzurum'da bir grup genç, zincirlerle bağladıkları üç köpeği birbirleriyle dövüştürerek hayvanları taş yağmuruna tuttular

30 Eylül 2008 03:00

Erzurum'da bir grup genç zincirlerle bağladıkları üç köpeği birbirleriyle dövüştürerek hayvanları taş yağmuruna tuttular.

Kameraların saniye saniye görüntülediği dehşet verici olayda, gençlerden biri kaçmak isteyen köpeği tekmeledi. Bir diğer genç ise hayvanların kavgasını kızıştırmak için köpekleri taş yağmuruna tuttu.

Yunusemre Mahallesi'nde oturdukları öğrenilen bir grup genç, dün öğlen saatlerinde Abdurrahman Gazi Türbesi yolu üzerinde önce 3 köpeği boğazlarından zincirlerle bağladı. Yoldan geçen sürücülerin şaşkın bakışları arasında köpekleri birbirlerinin üzerine salan gençler, kavgayı kızıştırmak için hayvanlara taş attı. Boğuşma sırasında köpeklerden biri kaçmak isterken, bu arada zincirinden tutan bir genç, hayvanı defalarca tekmeledi. Köpeklerin birbirlerine diş geçirmelerini keyifle izleyen gençler, kahkalar atarak uzaklaştı. Gençlerin gülmesi dehşete tanık olanlara, "Bu nasıl insanlık?" dedirtti.

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