Meclis Genel Kurulu'nda Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında AKP'li Muharrem Candan ile CHP'li Çetin Soysal arasında yaşanan 'Köpek' tartışması tatlıya bağlandı. Candan, CHP'li Soysal'dan basın mensuplarının önünde özür dilerken Soysal da "Affediyorum" dedi.



Meclis'te merakla beklenen özür buluşması bugün gerçekleşti. Meclis Genel Kurulu'nda Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında yaşanan kavgada CHP'li Çetin Soysal için "Bir köpeği susturamadınız" diyen AKP Konya Milletvekili Muharrem Candan ile Soysal, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay'ın makam odasında buluştu. Görüşmede, AKP Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy da bulundu. Okay'ın makamında yapılan görüşmenin ardından, Candan basının önünde Soysal'dan özür diledi.



"Özür diliyorum"



AKP'li Candan, bütçe görüşmeleri sırasında Ulaştırma Bakanlığının bütçesi görüşülürken, yoğun çalışmanın da oluşturduğu gerginlik sonucu ağzından istemediği bir sözün çıktığını belirterek "O söz bana aittir. Ama ben Çetin Bey kardeşimi o zaman ne tanıyordum ne de gördüm. Bu şahsına yönelttiğim bir cümle değildir. Ben kendisinden sizlerin huzurunda özür diliyorum. Ben sadece bunu kendi özelliğim adına yapıyorum. Beni affetmesi ya da affetmemesi tamamen kendi takdirindedir." dedi.



"Affediyorum"



CHP'li Soysal ise milletvekilleri olarak Meclis'te görevlerini yaptıklarını belirterek "Biz kamunun vicdanıyız, halkın vicdanıyız. Meclis'te eleştirilerimizi, yanlış uygulamaları ifade etmek gibi bir görevimiz, bir sorumluluğumuz var. O gün de Ulaştırma Bakanlığı içerisinde tespit ettiğimiz bir takım olumsuzlukları, ifade ettik. Bunların yanıtını aradık. O esnada bir gerginlik oldu, o gerginliğin sonucunda bana dönük yapılan hakaretin karşılığında bir özür bekliyorum demiştim. Sayın vekil özür dilemek için geldi ben özrünü kabul ediyorum. Kendisini affediyorum." diye konuştu. Soysal Meclis çatısı altında bundan sonra da görevlerini yapmaya devam edeceklerini belirtirken, "Dilerim ve isterim ki, bir daha bu tür olaylar yaşanmaz, bir daha insanların bu tür birbirlerine dönük ağır hakaretler ve ithamları olmaz. O gün böyle bir olay yaşandı. Artık biz bu olayı unutuyoruz. Önümüzdeki günlerde parlamentomuzda daha uygun dil ve üslup kullanılmasını temenni ediyorum." dedi.



El sıkıştılar, kucaklaşmadılar



Sosyal ve Candan daha sonra el sıkışıp öpüşürken basın mensuplarının "kucaklaşmaları" talebine Soysal "O kadar da değil" karşılığını verdi.