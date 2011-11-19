T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köpek silah sayıldı!

Babası ile tartışan kişinin üzerine köpeğini salarak yaralanmasına sebep olan sanığı, mahkeme "silahla adam yaralamak" suçundan mahkûm etti.

19 Kasım 2011 02:00


T24 - Babası ile tartışan kişinin üzerine köpeğini salarak yaralanmasına sebep olan sanığı, mahkeme "silahla adam yaralamak" suçundan mahkûm etti.

Köpek silah sayıldı!


Köpeği silah olarak kabul eden Urla Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı Yargıtay tarafından da onandı. Böylece ilk kez bir köpek yasa içtihatlarına silah olarak geçti.



Olay emsal olacak


Habertürk'te yer alan habere göre, bu karar, köpeğin bir başkasının üzerine salınarak yaralanmaya neden olunan her olayda emsal olacak. Urla’da yaşanan olayda, Delal isimli sanık, babası ile tartışan bir adamın üzerine köpeğini saldırttı. Köpek adamı basit tıbbi müdahaleyle tedavi edilecek şekilde yaraladı. Habertürk'te yer alan habere göre mağdurun şikâyetçi olmasıyla sulh ceza mahkemesinde yapılan yargılamada, köpeğin olayda kullanılış şekli silah olarak değerlendirildi ve sanık hakkında 3 yıl hapis cezası verildi.


Mahkemenin kararına itiraz eden sanık avukatları, köpeğin silah olarak kabul edilemeyeceğini savundu. Ancak Yargıtay 2. Ceza Dairesi mahkemenin görüşüne katılarak, köpeğin olayda silah olarak kullanıldığına karar verdi. 



Brezilya'da da bir köpek silah sayılmıştı
 

Daha önce Brezilya’nın Rio de Janeiro Belediyesi de bazı cins köpekleri silah olarak kabul ederek, geceleri 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında dolaştırılabileceklerini bildirmişti. Bu yasağın çocuklar için ise geceleri de geçerli olacağı belirtilmişti. Pitbull cinsi köpekler için de 4 ayaklı silah benzetmesi yapılmıştı.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24