Köpek silah sayıldı!



T24 - Babası ile tartışan kişinin üzerine köpeğini salarak yaralanmasına sebep olan sanığı, mahkeme "silahla adam yaralamak" suçundan mahkûm etti.









Köpeği silah olarak kabul eden Urla Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı Yargıtay tarafından da onandı. Böylece ilk kez bir köpek yasa içtihatlarına silah olarak geçti.







Olay emsal olacak



Habertürk'te yer alan habere göre, bu karar, köpeğin bir başkasının üzerine salınarak yaralanmaya neden olunan her olayda emsal olacak. Urla’da yaşanan olayda, Delal isimli sanık, babası ile tartışan bir adamın üzerine köpeğini saldırttı. Köpek adamı basit tıbbi müdahaleyle tedavi edilecek şekilde yaraladı. Habertürk'te yer alan habere göre mağdurun şikâyetçi olmasıyla sulh ceza mahkemesinde yapılan yargılamada, köpeğin olayda kullanılış şekli silah olarak değerlendirildi ve sanık hakkında 3 yıl hapis cezası verildi.



Mahkemenin kararına itiraz eden sanık avukatları, köpeğin silah olarak kabul edilemeyeceğini savundu. Ancak Yargıtay 2. Ceza Dairesi mahkemenin görüşüne katılarak, köpeğin olayda silah olarak kullanıldığına karar verdi.







Brezilya'da da bir köpek silah sayılmıştı



Daha önce Brezilya’nın Rio de Janeiro Belediyesi de bazı cins köpekleri silah olarak kabul ederek, geceleri 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında dolaştırılabileceklerini bildirmişti. Bu yasağın çocuklar için ise geceleri de geçerli olacağı belirtilmişti. Pitbull cinsi köpekler için de 4 ayaklı silah benzetmesi yapılmıştı.









