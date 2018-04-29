Köpek sahiplerinin kalp ve damar hastalıklarından ölme riski 'daha az'

İsveç'te 3,4 milyon kişiyi kapsayan çok kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştırma, köpek sahiplerinin kalp ve damar hastalıklarından ölme riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar nüfus kayıtlarından 40 ile 80 yaş arasındaki insanların kayıtlarını aldı, onları köpek sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayırdı.

Yapılan analizler, köpek sahiplerinin, özellikle de av köpeği sahiplerinin, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ve ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gösterdi.

Köpeklerle birlikte yaşamanın insanı fiziksel olarak daha aktif olmaya zorladığı açık ancak uzmanlar zaten daha aktif olan insanların köpek sahibi olmayı tercih ediyor olabileceğine de işaret ediyorlar.

Araştırmayı yürüten bilim insanları ayrıca köpek sahibi olmanın, kişinin sosyal ilişkilerini zenginleştirmek, sağlığını geliştirmek ya da bakteriyel mikrobiyomunu değiştirmek suretiyle de kalp ve damar hastalığına yakalanma ve ölüm riskini azaltabileceğini söylüyorlar.

Mikrobiyom bağırsaklarda yaşayan çeşitli mikroskobik canlıların genel adı. Köpeğin, başka ortamlarda bulunmayan bakterileri ev ortamına taşıyarak sahibinin mikrobiyomunu etkileyebileceği düşünülüyor.

Uzmanlar, köpek sahibi olmanın özellikle de yalnız yaşayanlar açısından çok önemli koruyucu etki oluşturduğunu da söylüyor.

Araştırma ekibinin başkanı Uppsala Üniversitesi'nden Mwenya Mubanga, "Sonuçlar, yalnız yaşayan köpek sahiplerinin kalp hastalığından ölüm oranında yüzde 33, kalp hastalığına yakalanma oranında ise yüzde 11 oranında bir düşüş olduğunu gösteriyor" diyor.

Genel olarak yalnız yaşayan insanlarda kalp hastalığından ölüm oranının daha yüksek olduğu daha önceki araştırmalarla ortaya çıkmıştı.

Doktor Mubanga, "Belki de köpek yalnız yaşayan için ailenin yerini tutuyor" diye konuşuyor

İsveç'te her hastane ziyareti ülke çapında tutulan kayıtlara işleniyor. Köpek sahiplerinin kendini kaydettirme zorunluluğu da 2001'den bu yana yürürlükte.