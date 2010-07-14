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Yaşam

Köpek sahibin kalçasından vurdu!

Arkadaşlarıyla birlikte yaban domuzu avına çıkan 40 yaşlarında bir adam, köpeği tarafından vurularak yaralandı.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yeni Zelanda'da ava giden avcı, aracının arka koltuğunda bulunan silahın, köpeğinin zıplamasıyla ateş almasının ardından kalçasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeni Zelanda, "Ava giden avlanır" atasözünü doğrulayan bir olaya sahne oldu.

Dargaville yakınlarında arkadaşlarıyla birlikte yaban domuzu avına çıkan 40 yaşlarında bir adam, köpeği tarafından vurularak yaralandı.

Adı açıklanmayan avcının tüfeğiyle birlikte aracın arka koltuğuna oturduğu sırada, köpeğin zıplayarak patisiyle namluya bastığı bildirildi.

Kalçasından yaralanan adam, helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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