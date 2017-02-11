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Yaşam

Köpek mamasının içinden uyuşturucu çıktı!

Zanlı: Milletvekili miyim de beni çekiyorsunuz?

11 Şubat 2017 00:11

Kayseri’de düzenlenen bir operasyonda köpek maması içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu bulunduran ve satanlara yönelik 26 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 26’sı rütbeli 250 polis katıldı.

Evlerdeki aramada, köpek maması, şeker ve sakız kutuları ile iç çamaşırları arasına saklanmış uyuşturucu ve beşiğe gizlenmiş tabanca bulundu.Operasyonda, 65 gram eroin, 50 gram kannabinoid, 3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ile 7 av tüfeği, kurusıkıdan çevrilme 2 tabanca, 3 G3 piyade tüfeği fişeği, 8 bıçak, bir kurusıkı tabanca ve 119 fişek ele geçirildi. 25 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Milletvekili miyim de beni çekiyorsunuz?” dedi.

 

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