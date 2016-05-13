Köpek maması yiyen Serena Williams ishal oldu

Ünlü teniz yıldızı Serena Williams İtalya Açık turnuvasında çeyrek finale kalmadan önce köpek maması yiyerek ishal olduğunu söyledi.

Dünya sıralamasında birinci olan Williams vatandaşı Christina Mchale ile yaptığı karşılaşmayı kazanmasından önce köpeği Chip'e verdiği mamadan "bir kaşık" yediğini belirtti.

Williams "Ne olacak ki, iyi görünüyor bir parça deneyeyim dedim. İki saat sonra bayılacakmış gibi olup tuvalete koştum. Tadı garipti. Evlerde kullanılan temizlik malzemelerine benziyordu" dedi.

Williams, Snapchat uygulamasına koyduğu videoda "Zorla yuttum. Köpek mamalarına ne koyuyarlar bilmiyorum ama Chip beğendi. İnsanların yememesi gerekiyor. Bunu kutuya yazmalılardı. Şu anda çok hastayım. Bir kaşık yedim ve hiç de iyi hissetmiyorum" dedi.

McHale'i yenen Williams çeyrek finalde Svetlana Kuznetsova'yla karşı kaşıya gelecek.