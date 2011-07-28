Köpek korkusu öldürdü!

T24 - Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Aydınlar Köyü’nde kardeşiyle yürürken karşısına çıkan köpeklerden korkup kaçmaya başlayan 15 yaşındaki Selma Kanyılmaz, fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kanyılmaz, yaşamını yitirdi.



Olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Ereğli’den dönen annesi Arzu Kanyılmaz’ı karşılamak için kardeşi 12 yaşındaki Bülent Kanyılmaz ile köyün girişine giden Selma Kanyılmaz, önüne çıkan köpekleri görünce korkarak kaçmaya başladı. Peşinden koşan köpeklerden kaçarken bir anda fenalaşıp yere yığılan Kanyılmaz, kardeşinin haber vermesi üzerine gelen yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kanyılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşadığı yüksek heyecan ve korkuya kalbinin yenik düştüğü tahmin edilen Kanyılmaz’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin saptanması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



Hüseyin Kanyılmaz, hastanede kızının ölümüne inanamadığını söyledi. Kızının köpekten çok korktuğunu belirten Kanyılmaz, "Doktor kızımın öldüğünü söyleyince inanmadım. Cesedini görünce şoke oldum" dedi. Kızını kovalayan köpeklerin komşusuna ait olduğunu ileri süren Kanyılmaz, olayla ilgili şikayetçi olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





