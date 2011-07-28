T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Köpek korkusu öldürdü!

Köpeklerden korkup kaçmaya başlayan 15 yaşındaki Selma Kanyılmaz fenalaşarak yere yığıldı...

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’ne bağlı Aydınlar Köyü’nde kardeşiyle yürürken karşısına çıkan köpeklerden korkup kaçmaya başlayan 15 yaşındaki Selma Kanyılmaz, fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kanyılmaz, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Ereğli’den dönen annesi Arzu Kanyılmaz’ı karşılamak için kardeşi 12 yaşındaki Bülent Kanyılmaz ile köyün girişine giden Selma Kanyılmaz, önüne çıkan köpekleri görünce korkarak kaçmaya başladı. Peşinden koşan köpeklerden kaçarken bir anda fenalaşıp yere yığılan Kanyılmaz, kardeşinin haber vermesi üzerine gelen yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kanyılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşadığı yüksek heyecan ve korkuya kalbinin yenik düştüğü tahmin edilen Kanyılmaz’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin saptanması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hüseyin Kanyılmaz, hastanede kızının ölümüne inanamadığını söyledi. Kızının köpekten çok korktuğunu belirten Kanyılmaz, "Doktor kızımın öldüğünü söyleyince inanmadım. Cesedini görünce şoke oldum" dedi. Kızını kovalayan köpeklerin komşusuna ait olduğunu ileri süren Kanyılmaz, olayla ilgili şikayetçi olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24