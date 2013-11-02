Köpek köpeğin halini kuyruğundan anlıyor

Köpeklerin karşılarındaki köpeklerin kuyruk hareketlerindeki farkı anlayıp ona göre hareket ettikleri ortaya çıktı.

İtalya'daki Trento Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada köpeklerin kuyruk hareketleri ve ruh halleri arasındaki ilişkiye ışık tutuldu.

Daha önceki araştırmalarda, köpeklerin mutlu olduklarında kuyruklarını kendi sağlarına doğru salladıkları, gergin olduklarında da sola doğru salladıkları anlaşılmıştı.

Son araştırmadaysa, başka köpeklerin de kuyruk hareketlerindeki bu ince farkı anlayıp, ona göre davrandıkları belirlendi.

Araştırmayı yapan sinir sistemi uzmanı Profesör Georgio Vallortigara, 'İnsan beyninin sol ve sağ tarafının olumlu ya da olumsuz duyguların ortaya çıkmasında farklı rol oynadıkları iyi biliniyor. Bu çalışmayla başka türlere bakmaya çalıştık' dedi.

Vallortigara, tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de beynin sağ tarafının sol tarafa hareketleri, sol tarafının da sağ tarafa hareketlerden sorumlu olduğunu ve beynin iki yarısının duygularda farklı roller oynadığını söylüyor.

Araştırmacılar köpeklerin hemcinslerinin kuyruk hareketlerine nasıl tepki verdiğini görmek için, başka köpeklerin filmlerini izletti.

Film izleyen köpeklerin nabzı ve davranışları gözlemlendi.

Sağ-sol farkı

Köpekler, kuyruğunu kendi sağına doğru sallayan bir hemcinsini gördüklerinde hiç endişelenmedikleri görüldü.

Kendi soluna sallayan bir köpek gördüklerindeyse, nabızları yükseldi ve gergin davranışlar sergilemeye başladılar.

Prof. Vallortigara köpeklerin bu kuyruk hareketleriyle birbirleriyle bilinçli bir iletişim kurduklarını düşünmediğini söylüyor.

Vallortigara, köpeklerin hangi kuyruk hareketlerinden kaygılanmaları gerektiğini deneyimle öğrendiğini düşünüyor.

Araştırmacılar bulgularının köpek sahipleri, veterinerler ve eğitmenlere köpeklerin duygularını daha iyi anlamalarında yardımcı olacağını belirtiyor.