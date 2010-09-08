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KÖPEK KAVGASINDA: 1 ÖLÜ 3 YARALI ANTALYA (A.A)

08 Eylül 2010 11:44

-KÖPEK KAVGASINDA: 1 ÖLÜ 3 YARALI ANTALYA (A.A) - 08.09.2010 - Antalya'da komşular arasında köpek havlaması nedeniyle çıktığı belirlenen kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kuzeyyaka Mahallesi Göksu Caddesi Şenyurt Apartmanı girişinde köpek havlaması nedeniyle Hüseyin Cona ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Cona'nın eşi Huriye Cona da olay yerine indi. Kavga sırasında köpeğin sahibi, tabancayla Cona çiftine tabancayla ateş etti. Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan, apartmanın altındaki konfeksiyon mağazasının sahibi Ömer Özen ve eşi Duygu Özen'e de ateş etti. Huriye Cona olay yerinde hayatını kaybetti, diğer üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Huriye Cona'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, ismi henüz belirlenemeyen saldırganı yakalamak için görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda çalışma başlattı.

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