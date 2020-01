Köpek katliamına hayvanseverlerden tepki

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da 6 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek, telef edildi. Köpekleri gözyaşları içinde toplayan hayvansever Funda Küçük, \"Hamile hayvanın bile canına kıymışlar\" dedi.

Ata Mahallesi\'nde 6 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün zehirlenerek, telef edildi. Ölü köpekleri görenler, durumu hayvansever Küçük\'e bildirdi. Küçük, olay yerine gittiğinde, ağızlarından köpük gelmiş olan ölü köpekleri görünce, gözyaşlarını tutamadı. Telef edilen köpekleri toplarken, cep telefonuyla fotoğraf ve video görüntülerini de çeken Küçük, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından bunları paylaştı. Küçük, fotoğraf ve videoları şu notla paylaştı:

\"Akşam, tam 6 tane can ağızlarından burunlarından kan gelerek, çırpına çırpına acılar içinde can verdi. Suçları sokak hayvanı olmak. Sadece, zehirli etleri yiyerek doymak istemişlerdi. Acılar içinde çırpınarak öleceklerini bilmiyorlardı. Akşam aldığım ihbar ile bir nefeste gittim. Tam 6 yıldır gözüm gibi baktığım canların, kanlar içinde ölü bedenlerini buldum. Hamile hayvanın bile canına kıymışlar. Ne bir delil, ne bir gören, bir kalan et parçası var. Kanunlar yetersiz. Kim yaptı, bilinmiyor. Tek bildikleri, \'Mama dökmeyin buraya. Alın götürün bu köpekleri\' demekti. Bunca cana kıydınız mutlu musunuz? Şimdi gece huzurla uyuyacaksınız yatağınızda bu dertten de kurtulduk diye öyle mi? Tam 6 yıldır soğuk, sıcak, yağmur, çamur demeden, hiç aksatmadan beslemeye gittiğim 500 cana tonlarca mama ve su taşıdım. Birgün, bile yakınmadım. Ücra bölgelerde aç susuz öylece yaşamayı istediler. Aç olsalar da önce sevgiye koştular. Tek istedikleri bir lokma ekmek ve sevgiydi. Ağızları dilleri yok, muhtaç zavallı onca candan ne istediniz ki? Allahınız\'dan bulun demekten başka bir şey gelmiyor. Yüzlerce canı kurtarmak için, yaşamaları için, \'Aydın\'da imkan yok\' diye İstanbul\'a, Ankara\'ya gönderip binlerce lira harcarken, gece gündüz onlar için çırpınırken, bu acılar ağır geliyor artık.\"

Hayvansever Küçük\'ün paylaşmına, diğer hayvanseverler de destek verdi. Ata Mahallesi\'nde eylem düzenleyen hayvanseverler, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilere tepkilerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI