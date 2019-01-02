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Köpek, kardan köpeğe saldırmaya çalıştı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Artova ilçesinde Mehmet Halil Tekin'in çocuk parkında yaptığı kardan köpeğe parkta gezmeye çıkarılan bir köpek saldırmak için hamle yaptı

02 Ocak 2019 18:36

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Artova ilçesinde Mehmet Halil Tekin\'in çocuk parkında yaptığı kardan köpeğe parkta gezmeye çıkarılan bir köpek saldırmak için hamle yaptı. Köpek, sahibi tarafından engellendi.
Artova ilçesinde özel bir fabrikada çalışan Mehmet Halil Tekin, ilçe merkezinde bulunan çocuk parkında kardan köpek yaptı. Kardan köpek çevredekilerin ilgisini çekti. O anda parkta sahibinin gezmeye çıkardığı bir köpek ise kardan yapılan köpeğe saldırmak için hamle yaptı. Sahibi köpeği tasmasından tutarak engelledi. O anlar, parkta bulunan kişilerce cep telefonuyla kaydedildi.

FOTOĞRAFLI 

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