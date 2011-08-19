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Yaşam

Köpek kanserin kokusunu alıyor

Köpeklerin, koklayarak bir kişinin akciğer kanseri olup olmadığını tespit edebildiği bildirildi.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Köpeklerin, koklayarak bir kişinin akciğer kanseri olup olmadığını tespit edebildiği bildirildi.
    

Almanya'nın Gerlingen kentindeki Schillerhöhe Kliniği uzmanlarının, sonuçları European Respiratory Journal dergisinde yayımlanan araştırmalarına göre, köpekler, akciğer kanserini teşhis edebiliyor.

Araştırmada, özel eğitimli köpeklerin 100 kanser vakasının 71'ini tespit ettiği görüldü. Köpekler, akciğer kanseri olmayan 400 kişiden 372'sinde de hastalığın bulunmadığını saptadı.

Avrupa Akciğer Vakfı, araştırmanın, köpeklerin akciğer kanseri teşhisinde güvenli şekilde kullanılabileceğini gösteren ilk bilimsel çalışma olduğunu belirtti.

Araştırmayı yöneten uzman Thorsten Walles, akciğer kanseri hastalarının nefeslerinde muhtemelen farklı kimyasalların bulunduğunu, hastalık daha başlangıç aşamasında olsa dahi köpeklerin gelişmiş koku alma duyusunun bunları yakalayabildiğini belirtti.

Köpekler, deri, meme ve bağırsak kanserini de koklayarak tespit edebiliyor.

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