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Köpek havladı kavgası; 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralı

Komşuların köpeğin havlaması yüzünden başlayan kavgasında silahlar konuştu

15 Haziran 2016 17:40

Siirt'in Pervari ilçesinde ‘köpek havlaması’ yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 çocuk öldü biri 12 diğeri 15 yaşında 2 çocuk da yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Hüdayi Gümüş’ün haberine göre, olay saat 21.00'da Belenoluk Köyü'nde komşu olan Akcan ve Aydemir aileleri arasında meydana geldi. Rıza Akcan'ın kapısı önünde bağlı bulunan köpeğin havlamasından rahatsız olan komşusu Raif Aydemir, Akcan ile tartışmaya başladı.

Aile fertlerinin de olaya karışmasıyla büyüyen tartışmada Raif Aydemir evdeki uzun namlulu tüfeğini alıp dışarı çıkarak ateş etmeye başladı. Bu sırada evin damında oynayan Rıza Akcan'ın çocukları 5 yaşındaki Dılgeş, 15 yaşındaki Divan ve 12 yaşındaki Hazal Akcan kurşunların hedefi oldu. 5 yaşındaki Dılgeş Akcan olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar Divan ve Hazal Akcan ilk müdahaleleri Van'ın Çatak İlçesi'nde yapıldıktan sonra Van'daki hastanelere sevk edildi.

Bir çocuğun ölümüne 2 çocuğun da yaralanmasına yol açan Raif Aydemir kayıplara karışırken, köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma Aydemir'in yakalanması için operasyon başlattı.

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Siirtkomşu kavgasıköpek havlaması

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