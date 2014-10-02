Köpek gömen kadının boğazına bıçak dayadı, 1 saat rehin aldı!

İstanbul Zeytinburnu'nda boş araziye ölen köpeği gömen kadın, bir kişi tarafından rehin alındı. Rehin alan kişinin köpeğin gömüldüğü alanın yanında bulunan binada restoran işlettiği belirlendi. Yaklaşık 1 saat süren eylem, belediyenin gömülen köpeği çıkarmasıyla sona erdi. Kadını rehin alan kişi, polis merkezine götürüldü.

Olay saat 12.45 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 gün önce köpeği ölen Şehnaz Uğur, iddiaya göre Zeytinburnu Belediyesi ekiplerini aradı. Belediye ekipleri köpeği başka bir yere gömmek istedi. Ancak kadın izin vermedi. Bunun üzerine köpek, kadının da oturduğu binanın bahçesine gömüldü. Ancak bir süre sonra kötü kokular yayılmaya başladı.

Müzakereci polis devreye girdi

Köpeğin gömüldüğü bahçenin yakınında restoranı bulunan Mehmet Öztürk, köpeğin götürülmesi için kadına ve belediye ekiplerine bilgi verdi. Ancak bu süre zarfında köpek götürülmedi. Öğlen saatlerinde kokuların iyice artması üzerine kadınla görüşmeye giden restoran sahibi çıkan tartışma sonrası kadını bıçakla rehin aldı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Güvenlik şeridi çeken polis rehin alan kişiyi ikna çalışmasına başladı. Ancak ikna olmayan adam belediye ekiplerinin gelerek köpek leşini kaldırmasını istedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen müzakereci polis, rehin alan adamla konuştu. Belediye ekiplerinin geleceğini bildiren müzakereci polis, kadına zarar verilmemesi istedi.

‘Bu adam da suçlu değil’

Bir süre sonra belediye aracı geldi. Ekipler hemen köpek leşinin bulunduğu alana indi. Köpek leşi kısa süre kaldırıldı. Kadını rehin alan adam ise eylemine yaklaşık 1 saat sonra son verdi. Kadın ambulansa rehin alan kişi ise polis aracına bindirildi.

Şahnaz Uğur, "Belediyenin getirdiği durumu görün. Olay bu kadar basit değil. İnfial durumunu düşürdükten sonra olay bu kadar basit değil. Bu adam da suçlu değil. Bunu bilin" diye konuştu. Öztürk, polis merkezine götürüldüğü sırada mahalleli ve yakınları gazetecilerin üzerine yürüdü. Çkan tartışma araya giren polisler tarafından önlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.