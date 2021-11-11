Köpek eğitim merkezine baskın: Uygunsuz koşullarda beslenen 17 köpek koruma altına alındı

Ankara’da ihbar üzerine bir köpek eğitim merkezine baskın yapıldı. Uygunsuz koşullarda beslenen 17 köpeğe el konuldu. Merkezin sahibi veterinere ise 34 bin TL ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bir hayvanseverin CİMER'e yaptığı başvuru üzerine düzenlediği baskında, hayvanların derme çatma kafeslerde, uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edildi.

Koruma altına alınan köpekler, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne teslim edildi. Veteriner hekim N.B.O.'ya ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 34 bin TL ceza kesildi. Köpeklerin tedavilerinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi. (DHA)