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Köpek barınağının 'ömür boyu mahkumları'; Pitbull'lar

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YASA uyarınca üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı ve hediye edilmesi yasak, tehlike arz eden hayvanlar arasında bulunan ve el konulan Pitbull köpekler, hayvan barınaklarının 'ömür boyu mahkumları' oluyor

03 Ekim 2017 12:34

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YASA uyarınca üretilmesi, sahiplendirilmesi, ülkeye girişi, satışı ve hediye edilmesi yasak, tehlike arz eden hayvanlar arasında bulunan ve el konulan Pitbull köpekler, hayvan barınaklarının \'ömür boyu mahkumları\' oluyor.
Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, yürürlükteki \'Hayvanları Koruma Kanunu\'nun 14\'üncü maddesinin \'l\' maddesinde Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino gibi tehlike oluşturan hayvanların üretim, sahiplendirilme, ülkeye giriş, satış ve reklamının yapılmasının yanı sıra takas, sergilenmeleri ve hediye edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.
\'4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü\' nedeniyle hayvanseverleri sevimli dostları ziyaret etmeye davet eden Tunçel, Beylikdüzü\'nde el konulan yaklaşık 50 Pitbull\'a ömürlerinin kalan bölümü boyunca baktıklarını anlattı.
\'BUNLAR DAİMİ MİSAFİRLERİMİZ\'
Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, Beylikdüzü\'ndeki \'Sokak Hayvanları Rehabilatasyon ve Bakım Evi\'nde bu köpekler için ayrı bir bölüm oluşturduklarını kaydededek, şöyle konuştu:
\"Burada sadece Pitbull ırkı hayvanlarımızı ağırlıyoruz. Bunlar maalesef  bizim daimi misafirlerimiz. Sebebi ise; kanunen yasaklanmaları üretilmesi, beslenmesi, hediye edilmesi, teşhir edilmesi yasak olan hayvanlar. Bunları tespit ettiğimizde, aldığımızda onları bu tesiste misafir etmek zorunda kalıyoruz. 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun bir maddesi bu tarz yasaklı hayvanları kapsıyor. Yasada emredilmiş hüküm uyarınca bunları sahiplendiremiyoruz. Bunları kısırlaştırıyoruz. Kısırlaştırdıktan sonra bunları kayıt altına alıp daimi misafirlerimiz olarak kalacakları yerlerde ömür boyu bakıyoruz.\"
Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul, bir anlamda \'Ömür boyu hapiste\' tutulan \'Misafirlerimiz\' diye nitelendirdiği diğer hayvanlarda olduğu gibi Pitbull köpeklerin de günlük temizlik yaptıklarını, günlük taze pişmiş yemeklerden verdiklerini, veterinerlerin düzenli sağlık kontrollerini yaptığını ekledi.

(FOTOĞRAF)

 

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