T24 LogoT24 Logo
Dünya

Köpek balıkları kutup soğuklarında donarak ve kapana kısılarak ölüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Son haftalarda ABD’yi de kasıp kavuran kutup soğukları Massachusetts’teki Cape Cod Körfezi’nde köpek balıklarının donarak veya donmuş körfeze hapsolarak ölmesine neden oldu

09 Ocak 2018 14:56

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Son haftalarda ABD’yi de kasıp kavuran kutup soğukları Massachusetts’teki Cape Cod Körfezi’nde köpek balıklarının donarak veya donmuş körfeze hapsolarak ölmesine neden oldu.
Massachusetts merkezli Atlantic White Shark Conservancy (Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Örgütü) Cape Cod Körfezi’nde kıyıya vurmuş en az üç donmuş köpek balığı cesedi buldu. Bu durum, ABD’de önümüzdeki birkaç gün daha etkisi devam edecek olan kutup soğuklarından sadece insanların değil hayvanların da etkilenmekte olduğunu hatırlattı.
Atlantik Beyaz Köpek Balığı Koruma Örgütü\'nden yapılan açıklamada, köpek balıklarının buz saçaklarıyla örtülü olduğuna dikkat çekilerek, köpek balıklarının ölüm nedeninin net bir şekilde belirlenmesi için alınan dokuların, Massachussets Deniz Balıkçıları ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Balıkçılık Hizmetleri Birimi’ne gönderildikleri belirtildi.
Global Citizen’a konuşan MA Marine Fisheries uzman bilimadamı Greg Skomal, balıkların donarak ölmemiş olabileceğini, fakat hızla soğuyan havanın güneye hızlı bir göçü tektiklediğini vurguladı ve “Bazı köpek balıkları Cape Cod Körfezi’nde  kapana sıkışıyor ve hareketleri sığ sularda kısıtlandığı için de ölerek kıyıya vuruyorlar” değerlendirmesini yaptı. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıOcak DHASonABDyiMassachusettsteki Cape Cod KörfezindeMassachusettsAtlantic White Shark Conservancy Atlantik Beyaz Köpek Balığı KorumaCape Cod KörfezindeBuABDdeAtlantik Beyaz Köpek Balığı KorumaMassachussets Deniz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24