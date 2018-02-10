Köpek balıkları eşliğinde 'Sevgililer Günü'ne özel akşam yemeği

İSTANBUL, (DHA)-DÜNYA\'NIN deniz üzerinde kurulan ilk ve tek iklim temalı akvaryumu olan ViaSea Akvaryum’da sevgililere özel “Aşk” dolu paketler hazırlandı.

Tema Park, sinema, bowling, gamecenter ve akvaryumun içerisinde bulunduğu ViaSea Eğlence Adası’nda, sıradanlıktan kurtulmak isteyen çiftler için her bütçeye uygun sevgililer Günü paketleri oluşturuldu.

FİLM VE AKVARYUM PAKETİ

Klasik sevgililer günü etkinlerinden sıyrılmak ve sevdiği insana değişik bir sürpriz hazırlamak isteyenler için hazırlanan ilk kampanyada; 12-16 Şubat tarihleri arasında ViaSea’ye gelen her çifte 2 kişilik sinema bileti ve 2 kişilik akvaryum gezisi yalnızca 99 TL olurken, 1 büyük boy PopCorn ile akvaryum ziyaretini ölümsüz kılacak özel fotoğrafta da hediye ediliyor.

ÇİFTLER BALIKADAMLARLA DALIŞ YAPABİLECEK

Sevgilisine aşkını anlatmak isteyenlere özel düzenlenecek olan akşam yemeğinde, çiftler köpek balıklarının ve binlerce canlının arasında, unutulmaz bir atmosferde birlikte zaman geçirebilecek. Dileyen çiftlerin yemek öncesi veya sonrasında balıkadamlar eşliğinde dalış da yapabilecekleri gecede, mavi suların büyülü dünyasında keman eşliğinde unutulmaz bir yolculuğa çıkacaklar. Bir çiftin 699 TL’ye bu unutulmaz geceyi yaşayabileceği ViaSea Akvaryum’da bu özel gece sadece 5 çift için hazırlanacak.

250 TL’YE EVLENME TEKLİFİ PAKETİ

Sevgisini “Evet” ile taçlandıran çiftlere özel ViaSea Akvaryum \'Evlenme Teklifi Paketi\' de hazırladı. Paket içeriği, 2 kişi akvaryum girişi, dalgıçlar eşliğinde pankart açılması ile unutulmaz bir ana dönüşüyor. Ekstra fotoğraf ve video çekiminin de organize edildiği akvaryumda, en özel anlar unutulmaz anılara dönüşüyor.

(FOTOĞRAF)