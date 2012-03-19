Köpek balığından mucize kurtuluş

T24 - ABD’nin Florida eyaletinde birlikte sörf yapan Valeh Levi ile kızına köpekbalığı saldırdı. Annesi suyun derinliklerine giden kızını sıkıca kavradı ve onu sörfün üzerine fırlattı.

ABD’nin Florida eyaletindeki “New Smyrna” plajında sörf yapan Valeh Levi ile kızı Sydney köpekbalığı saldırısına uğradı. 15 yaşındaki Sydney’i suyun altına çeken köpekbalığı anne Levi’nin hareketiyle kızı bırakmak zorunda kaldı.

Sydney’i ayak bileğinden yakalayan köpekbalığı genç kızı dibe sürüklemeye başladı. Sydney kendisini kurtardı fakat köpekbalığı bir kez daha şansını denedi. Bu sefer Levi devreye girdi ve kızını çekip sudan çıkarmayı başardı.

Bileği kanayan kızını sörf tahtasının üzerine oturtmayı başaran Levi çevredekilerden yardım istedi. Boğuşmayı fark eden iki sörfçü anne ile kızını plaja götürdü.

Olayla ilgili konuşan Levi şunları söyledi: “Kızım dibe doğru giderken “Jaws” filminin bir sahnesinde olduğumu düşündüm. Fakat kızım filmdeki kurbanlardan biri olmayacaktı. Onu sıkıca kavradım ve suyun üzerine doğru çektim.”

Sydney olayın hemen ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kızın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aynı gün bir başka sörfçü daha köpekbalığı saldırısına uğradı. Uzmanlar son günlerde çoğalan saldırıların nedeni olarak dengesiz mevsim değişimlerini gösterdi.