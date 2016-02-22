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Dünya

Köpek balığı yavrusunu fotoğraf çektirmek için sürükleyerek sahile çıkarttı

Geçen hafta fotoğraf çektirmek isteyenler yüzünden yavru bir yunus susuzluktan ölmüştü

22 Şubat 2016 23:07

Florida sahilinde bir adam, birlikte fotoğraf çektirebilmek için bir köpek balığını okyanustan sürükleyerek çıkarırken görüntülendi.

Radikal'in haberine göre; geçen hafta Arjantin’de bir sahilde yavru bir yunusun sahildekilerin fotoğraf çekme isteği ile karaya çıkartılıp sıcaklık ve susuzluktan ölmesinin yarattığı infial henüz son bulmamışken benzer bir olay Florida, Palm Beach’te yaşandı. Geçen hafta Cumartesi günü kaydedildiği söylenen videoda sahilde bir adam yavru bir köpek balığını sürükleyip karaya çıkarırken görüntülendi.

Bu mevsimde binlerce köpek balığının göç yolu olan Palm Beach’te yaşanan bu korkunç olay, adamın boyunca köpek balığını zapt etmeye çalışırken kameralara poz vermeye çalıştığı bir dakikadan sonra sona erdi. Köpek balığı yavrusu sonrasında, bir başka kişi tarafından, suya bırakıldı.

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